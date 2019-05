Pracovníci z Pilsen Steel se začali hlásit o dlužné mzdy

Plzeňské hutě odvrátily konkurz už před šesti lety a prošly i soudem povolenou reorganizací. Podle zaměstnanců měly v posledních měsících zakázek dost, chyběly ale peníze na materiál a podmínky pro práci byly nedůstojné.

Letos v lednu pak společnost vlastněná ruským podnikatelem Igorem Šamisem zastavila výrobu. Podle insolvenčního rejstříku nyní věřitelé žádají po Pilsen Steel více než sedm miliard korun – a místní dělníci zůstávali bez práce i bez výplat.

Dlužnou mzdu nyní mohou nárokovat u úřadu práce. Od pondělí do středy funguje přímo v sídle podniku mobilní pracoviště a vedoucí provozů sem svolávají pracovníky na konkrétní dny a hodiny, aby žádali své peníze.

Květnová mzda v insolvenčním řízení

Náhrada dlužné mzdy se týká jen března a dubna, protože 30. dubnem skončilo takzvané rozhodné období dané tím, že 21. ledna začalo insolvenční řízení. Pokud zaměstnanci nedostanou mzdy za květen a další měsíce, což odbory předpokládají, nemohou je už uplatňovat u úřadu práce, ale jako pohledávku v insolvenčním řízení.

Pokud jde o jarní gáži, nikdo z pracovníků nemusí nosit výplatní pásky ani žádné potvrzení ze mzdové účtárny podniku. Pracovnice úřadu od ní dostaly sjetiny se jmény zaměstnanců a konkrétními dlužnými sumami.

„Je tu šest pracovnic kontrolně-právního odboru, které lidem pomáhají (se žádostmi), a další tři z oddělení zprostředkování, pokud by někdo měl zájem o evidenci, o podporu, a pomohou i se zprostředkováním práce,“ uvedla vedoucí Ivana Hrubanová.

Váhání nad pracovními příležitostmi

Podle ředitele plzeňského úřadu práce Zdeňka Novotného trvá velký zájem firem o pracovníky v technických oborech a mnozí z Pilsen Steel by v regionu našli uplatnění. Podle informací z místa se kováři a slévači na novou práci neptali. Buď doufají, že se provoz znovu rozběhne s novým majitelem, nebo nevěří, že by se pro ně práce v kraji našla.

„V regionu je velmi těžké něco podobného najít. Lidé by museli do Ostravy, Třince nebo do Ždasu,“ řeklmistr z hutí, který neuvedl jméno. Podle předsedkyně místních odborů Ivany Smolkové zatím podala výpověď zhruba padesátka lidí.

Skepsi, která z Plzně zaznívá, pak dává za pravdu ekonom z Moody's Analytics Martin Janíčko. „Zaměstnanci, kteří momentálně pracují v Pilsen Steel, jsou pravděpodobně hůře zaměstnatelní než průměrný zaměstnanec,“ podotkl. „Mnozí z nich jsou v Pilsen Steelu dlouhou dobu a potřebovali by poměrně rozsáhlou rekvalifikaci, aby se za podobných finančních podmínek uplatnili jinde na trhu – ačkoliv máme konjunkturu.“