Více peněz i převod na akciovou společnost. Experti navrhovali změny ve fungování Ředitelství silnic a dálnic

Dopravní expert ČSSD Jan Birke v pořadu řekl, že nový ředitel může ovlivnit řízení firmy a například kontrolní mechanismy jejího fungování. Nemůže ale ovlivnit legislativu, to je věcí ministerstva dopravy. Zmínil například potíže se změnami ve stavebním zákoně či v zákoně o výkupu pozemků.

Místopředseda podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Ondřej Polanský (Piráti) by uvítal hloubkový audit na ŘSD až deset let zpět, a to nejen u investičních akcí. Za slabinu považuje i to, že ŘSD je nyní příspěvková organizace. Měla by to být podle něho spíše nějaká forma státní organizace.

Dnes začínáme ráno uvedením nového generálního ředitele Pavola Kováčika do čela @RSD_oficialni . Čeká ho hodně úkolů, musí se zaměřit na:



✅ urychlení výstavby

✅ kvalitu dálnic

✅ mimořádné události, které řidiče hodně trápí pic.twitter.com/fHwcXAxVNb — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) May 6, 2019

Birke na úvahy o auditu řekl, že hospodaření se zkoumalo už za ministra Víta Bárty (v letech 2010 až 2011 za Věci veřejné) a vedlo to k zastavení přípravy staveb na deset let dopředu. O transformaci ŘSD například do akciové společnosti se podle něho mluví už dlouho a jde o námět k diskusi.

Oba politici se shodli na důležitosti využití více kritérií při výběru dodavatelů staveb. Podle Polanského je možností mnoho a je důležité se je naučit využívat. Birke zmínil čtyři hlavní kritéria. Primárně nabízenou cenu, dále pak čas (termín dodání), kvalitu a zvolenou technologii. Za hlavní úkol nového ředitele považuje i důraz na dodržování již uzavřených smluv a stálý tlak na dodavatele.

S přechodem na akciovou společnost by ŘSD podle Kudrny získalo nové pravomoce, zejména při koncepčních činnostech. Je však otázkou, jak dlouho by ta přeměna trvala. Kritizoval také minulé a částečně i současné zasahování politiků do činnosti organizace, které „každý rozumí“.