Otočíme kormidlo, Hyundai už nechce být v Česku agresivní ke svému okolí, říká nový ředitel

Nový šéf chce nyní nastolit „změnu ve všem“. Podle nové marketingové strategie se tak firma nemá vymezovat vůči konkurenci agresivně, měla by se soustředit na sebe, na svoji individualitu a přednosti. „Filozofie je taková, že respektujeme naši konkurenci,“ řekl Saitz. Dodal, že značka Hyundai se v Česku dostala na místo trojky, a tak by se měla chovat jako lídr trhu. To by mělo být i jejím novým mottem.

Spory s dealery považuje nový šéf za minulou éru, která se do budoucnosti nesmí opakovat. I jeho překvapil rozsah sporů s dealery (některé jsou ještě u soudu, jiné v předsoudní fázi). Chce se proto pokusit o otevřenou a přímou komunikaci s dealery, včetně snahy o kompromis. Někteří by se navíc mohli vrátit: firma totiž bude potřebovat 20 až 30 nových partnerů. České zastoupení automobilky proto chystá úplně nové obchodní podmínky.

O novou komunikaci se chce pokusit i ve vztahu k médiím.