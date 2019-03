Boeing doporučil odstavit letadla 737 MAX po celém světě

Není to poprvé, co společnost Boeing odstavila všechny své provozované letouny z provozu. V roce 2013 stejné rozhodnutí učinila v případě strojů 787 Dreamliner. Reagovala tím na problémy s bateriemi, které se mohly vznítit. V té době bylo v provozu asi 50 těchto letadel a Boeing tvrdil, že kvůli tomu měl jen minimální škody. Zatímco společnost tehdy hledala řešení problému, další letouny nadále vyráběla.

Černé skříňky zkoumají ve Francii

Z Etiopie ve čtvrtek odletěla do Paříže skupina expertů, aby tam k analýze předala takzvané černé skříňky z letadla, které spadlo v neděli u Addis Abeby. Ty jsou sice poškozené, ale očekává se, že poskytnou informace, které okolnosti neštěstí objasní. První výsledky by mohly být známy do 24 hodin po stažení dat.

Společnost Ethiopian Airlines chtěla původně skříňky nechat analyzovat v Německu, ale Spolkový úřad pro vyšetřování leteckých nehod (BFU) je odmítl přijmout s tím, že nemá na tento typ letadla potřebné vybavení. Analýzu tedy provede francouzský úřad pro bezpečnost civilního letectví (BEA).