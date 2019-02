Mezi lidmi jsou tisíce nebezpečných lahví na výrobu šlehačky. Zranění může způsobit plastová hlavice

Normálně lahev slouží k výrobě nadýchané šlehačky na kávu nebo na dort, v tomto případě však může způsobit zranění. Zákazníkům hradeckého dovozce se totiž už čtyřikrát roztrhla plastová hlava lahve, která přitom má atest zkušeben zemí Evropské unie.

„Došlo k odtržení horní části, která vlastně ulétla, a když nad tím člověk stál, tak samozřejmě dostal do těla, nebo i do obličeje. Do té doby jsme měli veškeré certifikáty o tom, že to je v pořádku,“ uvedl právník společnosti dovážející výrobek Vetro Plus Pavel Jelínek.