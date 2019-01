Dukovany by mohly fungovat o deset let déle, ČEZ prověřuje možnosti

„Termíny výstavby a toho rozhodnutí kloužou a pro nás je důležité zajistit kontinuitu (výroby),“ uvedl Štěpanovský. ČEZ proto teď zvažuje udržet čtyři dukovanské bloky v provozu zhruba o deset let déle.

Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Její první blok je v provozu od roku 1985. Původní projekty počítaly s třicetiletou životností bloků, končit tedy měly od roku 2015. Firma ČEZ má nyní schválenou strategii EDU+20 (let), na nové strategii EDU+30 (let) nyní pracuje. „Analyzujeme, co to pro nás znamená,“ řekl ředitel. O tom, zda je nová strategie reálná, by podle něj mohlo být jasno do konce letoška.

Způsob financování dostavby by mohl být znám do dubna

Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku už několik let brzdí nejasnosti o financování. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) v pondělí řekla, že o investičním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku by mělo být jasno do dubna letošního roku. Slibovat, že tendr na stavbu bude vypsán letos, je ale podle ní předčasné.

Dukovany loni vyrobily 14,25 TWh elektřiny, zhruba o pětinu více než v roce 2017. Loni tak dosáhly šesté nejlepší výroby v historii. V posledních letech ale elektrárnu brzdily dlouhé odstávky vyvolané opakovanými kontrolami svarů a prováděním investic potřebných pro další dlouhodobý provoz. V rekordním roce 2013 byla roční výroba Dukovan 15,689 TWh.