Akcie v klidu, libra sílí. Exportéři ale ve strachu z brexitu snižují vývoz na Ostrovy

Burzy zůstaly po úterním hlasování v britském parlamentu v klidu. Podle analytiků vývoj očekávaly. „Aktuální reakce akciových trhů je relativně pochopitelná, nereagují nijak značnými poklesy. Například samotný hlavní evropský akciový index mírně roste,“ přiblížil analytik Komerční banky Jiří Kostka.

Neschválení dohody neovlivnilo příliš ani situaci na devizových trzích. Ve středu kurz britské libry spíš posílil a vystoupil na dvouměsíční maximum vůči euru. Někteří analytici odhadují, že by britská měna začala klesat až v případě, pokud by nejistota ohledně odchodu Spojeného království z Unie trvala dlouhodobě.

Asociace exportérů: Zatím nevíme, co britský parlament chce. Víme, co nechce

Tuzemským vývozcům by podle Asociace exportérů případný tvrdý brexit přinesl obrovské potíže. „Začnou fronty na hranicích a na všechny strany se začnou vymáhat cla,“ upozornil místopředseda asociace Otto Daněk. Věří, že bude alespoň oddálen termín odchodu Británie z EU z konce března na léto.

Nadále podle něj trvá tendence, že čeští exportéři kvůli obavě z vývoje po brexitu do Británie méně vyvážejí a velmi zvažují své rozvojové aktivity na britských ostrovech. Připomněl, že Británie se v objemu českého exportu do jednotlivých zemí propadla z dřívějšího čtvrtého místa na páté. Za prvních devět měsíců loňského roku klesl vývoz do Británie o 4,6 procenta na 154 miliard korun.