Průmyslová výroba v Česku v listopadu zpomalila meziroční růst

Relativně optimisticky vyznívají také nové zakázky, které v listopadu z meziročního pohledu vzrostly o více než pět procent. Jde sice o slabší růst ve srovnání s říjnem, je to však dynamika mírně převyšující průměr roku 2018 ve výši 4,5 %. „Mírně zrychlily zakázky ze zahraničí, o 3,2 %, ačkoli v případě automobilů meziročně mírně poklesly, o 1,8 %. Dlouhodobější výhled pro automobilový sektor tak zůstává z pohledu nových zakázek nadále slabší, a to navzdory silnější výrobě,“ konsatuje hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

„V listopadu mzdy vzrostly o 7,1 % meziročně, průměrná mzda v průmyslu se tak u podniků nad 50 zaměstnanců vyšplhala na 39 362 korun. Průmyslníci plně nepřenášejí růst nákladů do cen svých výrobků z důvodu ztráty konkurenceschopnosti, a tak je z velké části pokrývají ze svých marží. Jedná se však o řešení krátkodobějšího rázu, ve střednědobém horizontu se rostoucí ceny vstupů promítnou do konečných cen výrobků a tedy i do spotřebitelské inflace,“ říká Junicke.

„Bytů bylo v listopadu dokončeno o 2,5 % méně, zatímco říjnová statistika se pyšnila meziročním nárůstem o 55,6 %. S dvoucifernými tempy růstu stavební výroby se, jak se zdá, musíme začít pomalu loučit,“ konstatuje ekonomka Komerční banky (KB) Jana Steckerová.

Nicméně pro letošní rok očekává tým analytiků KB to, že výstup sektoru vzroste o 3,4 %, po zhruba 10 % za loňský rok. „Hlavním důvodem budou kapacitní omezení. Stejně jako zbytek ekonomiky, i stavební firmy bojují s akutním nedostatkem pracovní síly. To se podle našeho odhadu příliš nezmění ani v letošním roce,“ říká Steckerová. Inženýrskému stavitelství by ale měly pomáhat dotace z fondů EU a tak by mělo pokračovat podle ní v solidním růstu.