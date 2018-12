Jak velké farmy si zaslouží ochranu? Unie těžce hledá shodu

Ale například Česko by si přálo pro všechny zemědělské firmy stejnou ochranu, bez ohledu na jejich velikost.

Zástupkyně končícího rakouského předsednictví Unie se domnívá, že je načase, aby farmáři v EU podobnou ochranu získali. „My se chceme soustředit skutečně na malé farmáře. Nemá to být o firmách, které mají tržby v miliardách (eur), ale o malých, rodinných farmách,“ dodala.

„Chceme pro rodinné a malé farmy spravedlivý systém. Farmáři by měli být oceněni za kvalitní produkci a měli by mít přiměřený životní standard,“ řekla v pondělí po jednání ministrů zemědělství rakouská ministryně pro udržitelný rozvoj a turistiku Elisabeth Köstingerová.

Ministři zemědělství v pondělí diskutovali také o návrzích Evropské komise týkajících se nové podoby společné zemědělské politiky v příštím víceletém finančním rámci po roce 2020 (2021–2027).

Návrhy by znamenaly méně peněz pro zemědělce, i tuzemské. České ministerstvo zemědělství ale změny odmítá, protože by to ochudilo zejména program na rozvoj venkova. Z něj přitom podle ministerstva malí zemědělci čerpají v maximální míře a ti velcí zhruba z poloviny možností.

„Budeme prosazovat minimálně udržení stávající výše rozpočtu, protože Česká republika by patřila k zemím, které by byly nejvíc postiženy snížením rozpočtu,“ řekl ministr zemědelství Miroslav Toman (nestr. za ČSSD).

Méně peněz z Unie by sice pro české zemědělce likvidační být nemělo, ale mohlo by se projevit na zvýšení cen potravin. „V okamžiku, kdy Evropská unie přestane proplácet podpory a ty ceny se nezvýší, tak bude mít problém celé evropské zemědělství, nejenom české,“ podotkl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.