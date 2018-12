Dálnice, vrtulníky, vodovody i sportoviště. Státu se sešly požadavky na investice za 3,5 bilionu korun

Kromě podpory výstavby vodovodů je dalším velkým projektem prevence před povodněmi na období do roku 2025, kde úřad počítá s 5,5 miliardami korun. Za ně by se měly budovat například liniové stavby a poldry. Na budování závlah a páteřních rozvodů by mělo jít do stejného roku 2,2 miliardy korun.

Ministerstvo chce také 1,9 miliardy korun na stavbu vodního díla Heřminovy na řece Opavě. Ústavní soud v listopadu zamítl stížnost obce Nové Heřminovy na Bruntálsku, která neúspěšně bojovala proti vymezení přehrady v zásadách rozvoje Moravskoslezského kraje. Vodní dílo má obec částečně zatopit.