Tažení proti dvojí kvalitě potravin míří do finále. Rozhodnou jednání počátkem roku

V lednu a v únoru budou o dvojí kvalitě dál jednat zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu i členských zemí EU. Eurokomisařka věří, že tvrdší pravidla budou schválena ještě před květnovými volbami do evropského parlamentu. Příslušná legislativa by podle ní pak měla být do dvou let.

Zdůraznila však, že Evropská komise už nyní zastává názor, že jde o postižitelné obchodní praktiky. Není tedy třeba čekat na dobu, až legislativa vstoupí v účinnost.

Toman podotkl, že čeští experti nyní při různých jednáních odmítají snahy rozmělňovat novou legislativu do dvojích chutí či do různých zvyků v různých zemích. „Pro nás je rozhodující obsah masa či ovocného koncentrátu,“ řekl. Za rozmělňováním stojí podle něho staré země EU, odkud pocházejí nadnárodní výrobci.

„Západeovropští výrobci proto tolik křičí, že u nás realizují výrazně vyšší marži. O tu přijdou,“ podotkl k tomu Prouza.

Také Jourová připustila, že jsou stále státy, které dvojí kvalitu zlehčují. „Je to tam, kde to spotřebitelé necítí jako problém, Německo, Dánsko či skandinávské země.“

Jourová, Toman i Prouza zdůraznili, že odstranění dvojí kvality nepovede ke zdražení výrobků prodávaných v Česku.