Češi nebudou z Británie odcházet ve velkém jako Poláci, míní majitel londýnského obchodu s českým zbožím

Londýnský starosta Sadiq Khan v reklamním videoklipu vzkazuje, že hlavní město je otevřené všem národnostem, a tak to zůstane i po brexitu. Ve videu reprezentuje Česko a Slovensko obchod s tradičním českým pivem, sladkostmi a specialitami – nese název Halusky. Jeho šéfa Anishe Shaha napadlo podnik otevřít v britské metropoli v roce 2004, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie.

Říká, že se nebojí ani tvrdého brexitu, pokud by Británie odešla z EU chaoticky a bez dohody. „Češi mají spíš práci takzvaných bílých límečků. Jsou v kancelářích, pracují v IT, jsou to dobře placená místa. Osobně si nemyslím, že odejdou, jako se to děje ve velkém u Poláků a Slováků,“ podotkl Shah.

Dopady brexitu se svými českými zákazníky probírá už od referenda, které se konalo před více než dvěma roky. Podle něj mají stejně jako on smíšené pocity.

Velké firmy pracovníky z ciziny potřebují, říká zakladatel portálu zaměřeného na práci v Británii

Adam Wojnar žil v Británii zhruba sedm let, za tu dobu třináctkrát změnil práci a dvanáctkrát se stěhoval. Díky těmto zkušenostem se pak rozhodl založit firmu Hurá do světa, která pomáhá Čechům dostat se do Velké Británie a najít tam práci.

Do Británie prostřednictvím jeho firmy odcestuje zhruba sto lidí za rok. Wojnar si myslí, že se hned po brexitu nic nezmění. „Jsou velké firmy, které potřebují zahraničního člověka, aby tam pracoval. Například National Health Service, což je zdravotní systém Velké Británie, kde pracuje spousta lidí ze zahraničí z Evropy. Kdyby najednou 1. března přišel tvrdý brexit, tak by tam neměl kdo pracovat,“ poznamenal.