Stát ustoupil od úplného zákazu glyfosátu. Omezení bude platit jen u obilovin a řepky

Zemědělcům však podle Pýchy vzrostou náklady a kvalita zrna nemusí být tak vysoká jako v současnosti, opatření nicméně chápe. Stoupající náklady podle něj ponesou čeští zemědělci, do spotřebitelských cen se nepromítnou, protože výrobci se orientují podle evropských cen.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) uvedl, že se nová opatření zaměří na použití na plodiny s potravinářským účelem, protože tuto oblast vnímají jako nejrizikovější. „Zákaz předsklizňové aplikace přípravků obsahující účinnou látku glyfosát tak zahrnuje veškeré aplikace v polních plodinách, které mohou být následně sklizeny pro potravinářské účely,“ uvedl.

Zákaz nebude platit na využívání herbicidu v městských zastavěných oblastech nebo v okolí železničních tratí, po čemž volaly některé ekologické organizace. Agrární komora jeho omezení v těchto místech podpořila.

Evropská komise licenci prodloužila

Omezení začnou platit od ledna. Evropská komise loni v prosinci prodloužila licenci na používání glyfosátu o pět let. Komise to zdůvodnila prohlášením, že po důkladném posouzení všech dostupných údajů o glyfosátu dospěla k závěru, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí, jak se veřejnost obává. Rovněž upozornila na to, že za schvalování, používání nebo zákazy přípravků na bázi glyfosátu zodpovídají jednotlivé členské státy, pokud jde o jejich používání na jejich územích.