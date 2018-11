Žít zdravě neznamená žít draze, je to otázka plánování, zdůrazňuje dietoložka

Je něco, co vás na výzkumu překvapilo?

Jako pozitivní vnímám především to, že se mladí lidé více starají o své zdraví z hlediska skladby stravy a pohybu, nicméně negativní je zase to, že zanedbávají oblast prevence, konkrétně v podobě pravidelných preventivních prohlídek. Stále je podceňována oblast psychického zdraví a důležitost kvalitního spánku a dostatečné relaxace. Čekala jste takový výsledek? Změnilo se něco v přístupu Čechů, když se ohlédnete zpětně?

Nemám k dispozici výsledky podobného průzkumu prováděného v minulých letech, nicméně například podle výskytu nadměrné hmotnosti v dospělé populaci stále vychází, že přibližně polovina populace nevěnuje péči o své zdraví dostatečnou pozornost. Co z toho vyplývá?

Klíčovou otázkou je, proč je vlastně situace taková. Stojí v pozadí nedostatečná ochota měnit svůj životní styl, protože „to nemá cenu“, protože „na mě nezáleží“, protože to „nezvládnu“, nebo nedostatek informací a zkušeností, jak stávající životní styl změnit? Určitě je důležitá osvěta, předávání pravdivých, vědecky podložených informací a pozitivní motivace. Také je důležité si uvědomit, že k dosažení pozitivních výsledků mnohdy stačí systém malých kroků a že spíše než trhání rekordů se vyplatí vsadit na pravidelnost. V tomto kontextu je pro zdraví zcela jistě přínosnější chodit pravidelně večer na hodinovou svižnou procházku než se jednou za čtvrt roku strhat v posilovně nebo při snaze uběhnout „desítku“.

Fakta Top pět nešvarů Top pět nešvarů Co nedělat podle dietoložky Karolíny Hlavaté:

Vysoký příjem nasycených mastných kyselin – jsou-li v nadbytku, zvyšují hladinu cholesterolu a přispívají ke vzniku nemocí srdce a cév. Najdeme je v tučném mase, tučných mléčných výrobcích, másle, sádle a tucích tropických palem, což je palmový, kokosový, palmojádrový tuk či bambucké máslo.

Slazené nápoje – obsahují obrovské množství cukru, který zbytečně navyšuje celkový energetický příjem a také zvyšuje hladinu krevních tuků.

Vynechávání jídel – současné trendy sice radí jíst jen 1x denně, ale pro organismus to příliš výhodné není. Vyvážený jídelníček znamená poměrně velké množství jídla, které není možné sníst v jedné porci. Navíc, když jíme z hladu, sníme i pokrmy, které by nás jinak nechaly chladnými, například se nebudu dělat se salátem, pečenými bramborami a rybou, ale koupím si cestou domů velkou pizzu a čokoládu navrch.

Přemíra alkoholu – alkohol je sám o sobě energetický, ne nadarmo se například o pivu říká, že je to tekutý chléb a je to pravda. Jedno pivo se po stránce energie rovná krajíci chleba a pokud takto vypiji bochník, je to nasnadě. Kromě toho alkohol bourá zábrany, takže po 2 sklenkách vína se mi dieta přestává jevit jako dobrý nápad a s klidným svědomím zavítám do lednice.

Nedostatek bílkovin – bílkoviny ze všech živin nejlépe sytí a jejich nedostatek bývá spojen s pocity hladu a také chutěmi na sladké. Následkem bývá i únava, kterou často zaháníme právě sladkým. Přitom by stačilo přidat na bílkovinách. Ale pozor, nic se nesmí přehánět, optimální je přibližně 1 g bílkovin/na kilogram tělesné hmotnosti/den.

Většinou obecně všichni lidé ví, že se mají stravovat dobře – ví ale každý, co to vlastně je „dobře“?

Velmi trefná otázka. Informací ohledně toho, co je „dobře“, je až nepřeberné množství, stačí otevřít časopis, poslechnout si zaručené rady celebrit či se nechat unést na vlně módních trendů – a jsme ztraceni. Za důvod, proč se lidé mnohdy začnou „topit“, považuji často nízkou úroveň základní nutriční gramotnosti. Jak mohu odlišit správné od nesmyslu, když se nevyznám v základním názvosloví? Těžko budu omezovat například nasycené mastné kyseliny, když vůbec netuším, co vlastně je taková mastná kyselina, natož kde ji hledat. A na tomto podhoubí se právě daří mýtům, polopravdám a také skepsi, že zvládnu jednoduše změnit svůj životní styl. Co tedy mají lidé dělat? Více se vzdělávat?

S výchovou ke zdraví a zdravému životnímu stylu je třeba začít od nejútlejšího věku, velkou úlohu sehrává škola. Jinak věrohodné informace a odkazy na webech by měl předat lékař nebo jiný odborník. Je něco, co si myslí lidé, že dělají dobře, a přitom nedělají?

Průzkum ukázal, že až třetina lidí spí nedostatečně, přičemž čím vyšší úrovni stresu jsou vystaveni, tím hůř spí. Spánkové hygieně je věnována malá pozornost a zkušenost ukazuje, že lidé často ponocují, na noc se zbytečně přejídají nebo pijí alkohol, což sice bývá primárně myšleno jako forma relaxace, tedy „konečně jsem si sedla, tak si dám sklenku“, ale plný žaludek nebo alkohol narušují kvalitu spánku. A se spánkem úzce souvisí i duševní hygiena – nechat starosti venku a naučit se myslet na příjemné věci. Myslím si, že je dobré se cíleně učit si třeba před spánkem zrekapitulovat den a v duchu se odměnit za to, co se vám povedlo nebo udělalo během dne radost. I když to jsou třeba maličkosti. Další věcí je to, že lidé mnohdy vynechávají pečivo a přílohy, protože si myslí, že tak nejlépe zhubnou. Ochuzují se ale o důležitou vlákninu a vitaminy B skupiny, často je také trápí chutě na sladké. I při přísné dietě platí – omezit, ale zcela nevynechávat. Zbytečné je také dodržovat bezlepkovou dietu, pokud netrpíte celiakií nebo alergií na lepek. Podobné je to s mléčnými výrobky – nemusím sice pít mléko, ale alespoň jogurty a méně tučné sýry a tvarohy by v jídelníčku měly být zastoupeny. Lidé třeba řeší hmotnost a zadržování tekutin v těle, ale přitom se nezajímají o obsah soli v potravinách. Přitom přesáhnout doporučených 5 g soli je nesmírně snadné, stačí si dát 2 krajíce chleba s balíčkem trvanlivého salámu. Když srovnáme dva lidi, jednoho, co vyznává zdravý životní styl, a pak někoho, kdo je opak – v čem se ti dva hlavně budou lišit?

Především v přístupu k sobě. Pečovat o své zdraví znamená pečovat o sebe, mít se rád. Lidé si často nevhodnými návyky ubližují a vlastně se trestají dvakrát – jednou tím, jak žijí, a podruhé výčitkami, že tak činí. Ale samozřejmě bude vždy určité procento lidí, kterým to je jedno a nezmění nikdy nic.

Fakta Top pět superpotravin Top pět superpotravin Co jíst podle dietoložky Karolíny Hlavaté:

Zakysané mléčné výrobky – obsahují bakterie mléčného kvašení, které pomáhají udržovat v dobrém stavu střevní mikrobiotu (nový název pro střevní mikroflóru – pozn, redakce). Jsou i zdrojem vápníku, který se ze zakysaných mléčných výrobků lépe vstřebává.

Mléčně kvašená zelenina – jedná se o „živou“ potravinu, kterých máme ve stravě málo. Podobě jako zakysané mléčné výrobky dodává zdraví prospěšné bakterie. Jedná se o velmi starý způsob konzervace potravin.

Ořechy, semena a rostlinné oleje – obsahují zdraví prospěšné tuky, v případě ořechů i vlákninu, bílkoviny a řadu vitaminů a minerálních látek. Ale pozor na velikost porce – denně stačí 25 g ořechů nebo semen, sníst sáček znamená přijmout celodenní dávku tuku.

Ryby – zejména mořské obsahují mastné kyseliny řady n-3, které napomáhají snižování krevních tuků, jsou důležité pro vývoj mozku a působí protizánětlivě.

Voda – hodně lidí říká, že se vody nenapije, přitom obyčejná voda by měla tvořit základ pitného režimu.

Ideální mléčné výrobky jsou neochucené a polotučné. Nízký nebo naopak vysoký obsah tuku a cukru neprosívá růstu bakterií mléčného kvašení. U mléčných výrobků je vedle tučnosti důležité sledovat i obsah cukru, který by v ideálním případě neměl být vyšší než 11–12 g/100 ml.