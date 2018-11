Málo sportu, přemíra stresu a špatná strava. Podle studie se cítí fit jen každý desátý Čech

Optimističtější trend naznačuje výzkum v oblasti nakupování – roste zájem o to, co Češi do svých nákupních košů vkládají. Za sledováním výživových hodnot na obalech minimálně poloviny nakupovaných potravin nestojí zdravotní nebo dietní omezení, ale opravdu zájem mít přehled o tom, co si kupují. Tento motiv uvedlo plných 97 procent respondentů. Zájem roste s vyšším vzděláním a naopak se zhoršuje s horším zdravotním stavem.

Na druhou stranu, přestože se Češi v této kategorii zlepšují, stále více než čtvrtina (27 %) při nákupech neřeší, zda jsou potraviny skutečně také zdravé. Čtvrtina (24 %) preferuje podle výsledků průzkumu slazené nápoje, pětina mužů (21 %) a každá devátá žena pravidelně holdují alkoholu, každý druhý (48 %) Čech nijak neomezuje solení a 10 procent jí denně sladkosti.

Složení potravin si výrazně více sledují mladší respondenti než lidé starší než 65 let. Tyto hodnoty týkající se stravování vyšly většinou ještě mnohem hůře u samotných mužů, ženy průměr vylepšují.

Češi věří vitaminům

A lidé podceňují i pravidelné preventivní prohlídky u lékaře – pravidelně k němu chodí menší polovina. Ta větší (55 %) naopak svůj zdravotní stav vůbec nesleduje. Přitom 26 procent lidí kouří a z toho zhruba polovina s tím v dohledné době neplánuje ani přestat. Odnaučených kuřáků je 22 procent populace (v kategorii nad 65 let je to třetina). Elektronické cigarety kouří přibližně každý čtvrtý kuřák.

Přes tato zjištění mají paradoxně silnou pozici vitaminy a minerály. Jsou nejužívanějšími doplňky stravy: alespoň v sezoně je bere 79 procent respondentů. Denně nebo téměř denně pak 18 procent. „Ty to ovšem nezachrání, například syrovou zeleninu pouze jednou týdně a méně často jí 23 % lidí, v případě ovoce to je 18 %. Celých 43 % lidí neřeší, co jí v kantýnách nebo restauracích, 48 % neomezuje solení, 31 % respondentů se přejídá,“ připomíná Hlavatá.

Nejspokojenější s životním stylem jsou důchodci

Pokud se podíváme na celkovou spokojenost s životním stylem, pak nejméně ji najdeme ve věkové kategorii 35 až 54 let. A naopak nejvíce spokojeni jsou důchodci.

„V našem průzkumu označila svou kondici za velmi dobrou jen tři procenta respondentů. Tedy i malé změny mohou mít velký vliv na jejich zdraví. Prevence je v tomto případě lepší než řešení následků,“ shrnula cíle projektu ředitelka iniciativy neziskové společnosti Vím, co jím a piju Lucie Gonzálezová.

A právě proto, že více než polovina lidí si informace o zdravém životním stylu hledá na internetu (28 procent čerpá z televize a rozhlasu, 23 procent má informace od rodiny a známých, 18 procent od lékařů), je součástí projektu i webový portál www.aktivneazdrave.cz.

Tam jsou podle iniciátorů projektu různé návody, tipy, rady, zdravotní kalkulačky, jídelníčky nebo odborná poradna pro ty, kteří se rozhodnou žít aktivně a zdravě. A právě tam i ambasadoři jako Lukáš Krpálek, Roman Vaněk nebo Jitka Nováčková budou dávat různé tipy z oblasti výživy, pohybu či relaxace.

Žít zdravě není o penězích

Žít zdravě navíc neznamená podle dietoložky Hlavaté žít draze. Je to ale otázka plánování, pravidelného nakupování a také přípravy jídla. „A to je věc, které dnešní uspěchaná doba nenahrává. Je rychlejší a pohodlnější si koupit plněnou bagetu než si namazat krajíc chleba s tvarohem a nakrájet si ředkvičky,“ dodává.

Ředitelka spoluorganizující neziskové iniciativy Vím, co jím a piju Lucie Gonzálezová s ní souhlasí. Platí podle ní jednoduché rčení: kdo chce, hledá způsoby, kdo ne, hledá důvody.