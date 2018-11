Hypotéka jim pokrývá nejen stavbu domu, ale i mzdu. Svépomoc vychází levněji než dodávka na klíč

Od základů až po hrubou stavbu – postavit dům do této podoby trvalo Jaroslavu Antošovi asi pět měsíců. Občas mu pomáhal jeho otec, jinak vše dělal sám. V práci – reklamní firmě – přitom dal výpověď. Když mu totiž přišel návrh ceny od stavební firmy, zjistil, že si dům postaví levněji. A to i v případě, kdy si bude z rozpočtu vyplácet mzdu.

Kalkulace mu vycházely jasně. Zatímco rozpočet stavby domu na klíč by činil 6,5 milionu korun, dům svépomocí vyjde na 4,2 milionu včetně vyplacené mzdy.

Jaroslav Antoš by měl bydlet přesně do roka od doby, co se stavbou začal. Není přitom sám, kdo se rozhodl kvůli stavbě domu opustit svou práci.

„Lidé, kteří byli rozhodnuti, že si nechají svojí stavbu postavit na klíč, se dnes bohužel na trhu dostávají do nepříznivé situace. Osloví 15 stavebních firem a ani od jedné nedostanou nabídku,“ shrnul aktuální trend zakladatel serveru Svépomocí.cz Pavel Tesárek.