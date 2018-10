Evropská komise odmítla italský rozpočet. Učinila tak poprvé v historii eurozóny

Analytik: Pravidla dodržuje jen část zemí eurozóny

Řím sice připouští, že pravidla Paktu růstu a stability porušuje, není v tom ale ani zdaleka sám, dodává Kovanda. „V období od ustavení eurozóny do loňského roku došlo ke 168 překročením přípustného schodku některou ze zemí platících eurem. Celkem 47 z těchto případů lze zdůvodnit objektivně tíživou ekonomickou situací, což Pakt růstu a stability připouští, ovšem dalších 121 porušení pravidel ve věci deficitu mohlo být sankcionováno. Ale nebylo. Pokutováno nebylo ani Německo, které Pakt porušilo na počátku milénia vůbec jako jedna z prvních zemí,“ vysvětluje.

Navíc, ze zemí, které platí eurem, v loňském roce plně Pakt a tedy kritéria pro přijetí eura plnilo v oblasti veřejných financí (nejen kritérium deficitu vůči HDP, ale i kritérium veřejného dluhu vůči HDP) pouze Estonsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko a Slovensko. Tyto země mají dohromady 29,8 milionu obyvatel. Eurem tedy plně v souladu s pravidly EU platí nejvýše 8,7 procenta obyvatel eurozóny.

Itálie podle Kovandy od svého vstupu do eurozóny postupovala v oblasti veřejných financí nicméně poměrně odpovědně. Dokonce odpovědněji než Německo. „Římu se totiž od přijetí eura celkem soustavně daří, na rozdíl od Německa, vykazovat primární rozpočtový přebytek. Primární přebytek neobsahuje platby za obsluhu dluhu,“ říká Kovanda.

To, co tedy italské veřejné finance stahuje dolů, jsou dluhy nahromaděné od 60. do 80. let minulého století, tedy z období před přijetím eura.