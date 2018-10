Akciové trhy se po otřesech zotavují. Výsledky firem mohou ovlivnit další směřování

Podle analytičky společnosti Cyrrus Anny Píchové by v brzké době měly akcie znovu posilovat a právě výsledková sezona by tomu měla napomoci. „Podle očekávání by měla být úspěšná – růst zisků amerických společností se očekává v průměru o 20 procent meziročně. Tyto dobré výsledky hospodaření jsou očekávány v souvislosti se stavem ekonomiky USA, která vykazuje robustní růst s rekordně nízkou nezaměstnaností,“ uvedla.

„Růst akciových trhů bez silné korekce již trvá devět a půl roku, což je nejdéle v historii. Investoři jsou proto velmi nervózní a očekávají příchod krize. Stále více investorů opouští akciové trhy a nakupují státní dluhopisy,“ dodal hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Itálie pak hraje roli v evropském prostředí. „Registrujeme nervozitu investorů spojenou se stanovováním rozpočtu Itálie. Zde by investoři rádi viděli větší snahu země o výraznější redukci dluhu, který dosahuje 130 procent HDP. To tlačí na výnosy italských státních dluhopisů a následně na italská aktiva a přelévá se to i do dalších zemí Evropy,“ přiblížil Vaníček.

Nejvíce poklesem burz utrpěl sektor technologií, kde se mnozí investoři přiklonili ke stažení zisků, uvedla Píchová. „Výprodeje nejvíce zasáhly technologické firmy jako Apple, Amazon či Facebook. Nevyhnuly se ale ani energetickému sektoru, kde propady byly navíc podpořeny klesajícími cenami ropy na trzích,“ přiblížil Kostka. Ropa Brent se v posledních dnech propadla z 86 dolarů za barel na 81 dolarů za barel.