Nezaměstnanost v září klesla na tři procenta. Bez práce je nejméně lidí za 22 let

„Za nejlepší zprávu dnešní statistiky považuji to, že na úřadu práce končí stále méně čerstvých absolventů škol. Zatímco v září 2015 jich bylo přes 23 tisíc, dnes jich je jen něco přes 12 tisíc. Mladí lidé se tak ihned zapojují do pracovního procesu, což snižuje riziko jejich dlouhodobé nezaměstnanosti,“ uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

„Počet absolventů v evidenci Úřadu práce ČR klesá celkově. Řada mladých lidí se navíc snaží hledat si práci už v době, kdy ještě mají status studenta. Také zaměstnavatelé mají zájem o uchazeče, kteří mohou do firem vnést inovativní myšlení, nové prvky a nadšení. Právě to se velmi dobře osvědčuje v praxi, zejména v rámci smíšených týmů, a společnosti proto postupně snižují nároky na odpracovanou praxi absolventů a jsou ochotny si mladé lidi zaučit,“ doplnila Sadílková.

Stále platí, že ekonomika má největší zájem o lidi bez vzdělání, uvedl Pikora. Největší poptávka je po dělnících a pomocnících ve výrobě, uklízečích, řidičích, skladnících, svářečích a pomocných kuchařích. „To odráží strukturu naší ekonomiky, kde je růst tažen jednodušší výrobou a malou přidanou hodnotou,“ dodal.

Pod hranici tří procent by se měla míra nezaměstnanosti dostat opět v říjnu a listopadu, kdy by mohla zamířit na letošní minimální hodnotu 2,8 %, odhadl hlavní ekonom ING Bank pro ČR Jakub Seidler. To by představovalo nové historické minimum. Trh práce je však již v současné době citelně přehřátý, firmy mají problém najít vhodné kandidáty, a prostor pro další pokles v míře nezaměstnanosti je tak již poměrně omezený.

Jaká je situace v okresech

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,1 %), Jindřichův Hradec a Praha-východ (oba 1,3 %), Prachatice (1,4 %), Písek (1,5 %), Benešov, Plzeň-jih, Pelhřimov a Ústí nad Orlicí (shodně 1,6 %).

Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 27 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (7 %), Most (6,3 %), Ostrava-město (5,5 %), Chomutov (5,2 %), Ústí nad Labem (5,1 %), Bruntál (5 %), Znojmo (4,8 %) a Hodonín (4,7 %).

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v září dvanáct okresů, nejvyšší Rychnov nad Kněžnou (o 7,7 %), Jindřichův Hradec (o 5,4 %), Domažlice (o 1,6 %), Česká Lípa (o 1,4 %), Český Krumlov (o 1,2 %) a Strakonice (o 0,9 %). Naopak nezaměstnanost klesla v 65 regionech. Nejvíce pak v okresech Jeseník (o 7,2 %), Plzeň město (o 6,6 %), Hradec Králové (o 6,5 %), Plzeň sever (o 6,2 %), Svitavy a Chrudim (shodně o 5,7 %) a Litoměřice (o 5,4 %).