Spojené arabské emiráty rychle rostou, čeští průmyslníci tam mapovali příležitosti

„Státy Perského zálivu potřebují pomoci s rozvojem odvětví mimo těžbu ropy. Spojené arabské emiráty jsou pro české firmy bránou do celé této oblasti. Potřebujeme oslabit naši závislost na exportu do Evropské unie a diverzifikovat země, kam české firmy vyváží své zboží,“ cituje zpráva Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jako první země na světě zřídily Emiráty ministerstvo pro umělou inteligenci. Ta má do pár let převzít značnou část správy země. Ministr, kterému je 28 let, dostal od šéfa české sněmovny knihu Karla Čapka R.U.R., kde se poprvé objevilo slovo robot. (Karlu Čapkovi bývá někdy přisuzován původ slova robot, on sám však uváděl, že slovo robot vymyslel jeho bratr, malíř a spisovatel Josef Čapek).