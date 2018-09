Eurokomisařka Jourová: Nepoctivé výrobce potravin známe, pokud se nezlepší, zveřejníme jejich jména

„Teď se dohadujeme, kolik těch produktů už otestují naostro. Můj plán do konce roku je, aby to bylo 30 produktů a potom, až budeme znát výsledky, tak budeme moci začít jednat s těmi, u nichž se to najde, aby odstranili různou recepturu,“ plánuje eurokomisařka Věra Jourová (ANO).

Pokud k odstranění rozdílů nedojde, navrhuje Jourová, aby Komise zveřejnila jména firem, které zboží dvojí kvality vyrábějí. „Samozřejmě se to týká značek, které mají zájem o dobrou reputaci a jsou na ní závislí. Hrozba, že budeme zveřejnovat, které produkty to jsou, je velmi silná a měla by fungovat i bez sankce,“ domnívá se Jourová.