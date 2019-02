Separát místo masa? Dvojí kvalitu potravin postaví EU mimo zákon, chystají se rozsáhlé testy

Ty by se mohly přes hranice několika států EU spojovat a spolupracovat. Konat však budou moci začít až ve chvíli, kdy soudy rozhodnou, že firma v daném případě skutečně porušila zákon. Cílem navíc nemá být společnost trestat, ale skutečně jen vymoci odškodnění či nápravu škody pro dotčené spotřebitele.

„Budeme ten proces držet pod kontrolou. V Evropě by se nemělo stát, že kauzy bude vyrábět nějaký právní byznys, že nebude vhánět lidi do toho, aby se uměle soudili,“ vysvětlila novinářům Jourová.

Společný postup bude podle Jourové možný nejen u zboží, ale také u služeb, včetně telekomunikací, datových služeb, energetiky, finančních služeb či práv cestujících.

Sdružení obrany spotřebitelů: Bude záležet na parametrech žaloby. Náklady nesmí být likvidační

Podle právníka Sdružení obrany spotřebitelů Tomáše Pally je návrh Evropské komise krok správným směrem, který by spotřebitele mohl posílit z hlediska procesní ochrany. Nevylučuje, že by se v zástupných žalobách angažovali, bude ale záležet na nastavení konkrétních právních parametrů. Kdyby se jako nezisková organizace měli postavit velké nadnárodní korporaci a znamenalo by to pro ně velké náklady, které by byly existenční, znamenalo by to problém.

Za důležité také Palla považuje, aby byl nástroj zástupných žalob efektivní, ne jako to, co znají z minulosti. Připomíná, že blízko k hromadným žalobám má v Česku řízení na zdržení se protiprávního jednání, které má chránit kolektivní zájmy spotřebitelů a které je obsaženo v zákoně o ochraně spotřebitele.

Palla zároveň upozorňuje, že se evropský návrh poněkud míjí s domácím návrhem ministerstva spravedlnosti o zavedení hromadných žalob, který začátkem dubna schválila vláda v demisi. „Ten je však obecnější a netýká se jenom spotřebitelských věcí, ale jakékoli skupiny,“ dodal právník spotřebitelského sdružení.

Vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený míní, že pravděpodobně mnohem dříve bude přijat tuzemský zákon o hromadných žalobách. „Zavedení institutu hromadných žalob do českého právního řádu vítáme,“ podotkl. Přiblížil, že pouze Belgie, Itálie, Portugalsko, Španělsko a Švédsko nabízí efektivní způsob kolektivního odškodnění postiženým spotřebitelům.

„Z naší poradenské praxe víme, že se spotřebitelé chtějí připojovat k neexistujícím hromadným žalobám prakticky s jakýmkoliv problémem, kde je více poškozených nebo který je medializován. Často slýcháváme, že spotřebitel sám nechce konkrétní problém řešit, ale k hromadné žalobě by se přidal,“ přiblížil.