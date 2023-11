Bude to největší protest, jaký Česko zažilo, říká Středula ke stávce 27. listopadu

Na základě dostupných informací se zdá, že stávka odborů, která se uskuteční v pondělí 27. listopadu, bude tím největším protestem, jaký Česko zažilo, uvedl v pořadu Týden v politice předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Cílem stávky by podle něj mělo být přimět vládu reflektovat to, co se děje ve společnosti. „Jestli si myslí, že se to dá vymlčet… může, ale v tom případě se nálada ještě zhorší,“ uvedl.