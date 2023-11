Zaměstnanecké benefity od nového roku omezí dvě pětiny firem, tvrdí Hospodářská komora

Volnočasové benefity budou na straně zaměstnance od ledna osvobozeny od daně jen do ročního limitu poloviny průměrné mzdy. To je teď zhruba 22 tisíc korun. Příspěvek na stravování má vlastní hranici. „Zaměstnanců, kteří mají stravenkový paušál nebo mají stravenky, se změna týkat nebude. Zaměstnanci, pokud budou dostávat benefity nadále ve vyšší výši, tak co bude nad 22 tisíc, z toho budou muset odvést daň a pojistné,“ vysvětlil daňový expert z Unie zaměstnavatelských svazů Petr Frisch.

Zvláštní kategorií jsou poukazy na nákup. I tam nastane změna. „Poukazy v hodnotě dvou tisíc korun placené ze zisku po zdanění jsou osvobozené. Ale toto ustanovení se od příštího roku ruší bez náhrady,“ řekl Frisch.

Výši benefitů plánuje příští rok snížit necelá třetina firem. Nejčastěji k tomu přikročí společnosti do deseti zaměstnanců. Nejméně pak ty největší – nad 250 pracovníků. „První, co se bude škrtat, jsou třeba zdravotní benefity. Vláda chtěla zvednout zdanění benefitů, aby vybrala víc peněz na daních, ale je to čistě potěmkinovský plán. Rozhodně nevybere tolik, kolik si slibovala,“ míní viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ale věří, že jsou firmy, které i přesto benefity omezovat nebudou. „Konkurence na pracovním trhu si myslím, že je dnes taková, že firma opravdu bude zvažovat, zda k tomu kroku přistoupí nebo nepřistoupí,“ dodal.