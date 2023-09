Zaměstnanci mají příští rok danit benefity nad 21 983 korun jako příjem, navrhuje koalice

Vláda původně navrhovala úplné zrušení daňového osvobození benefitů. Odbory a zaměstnavatelé s koaličními politiky vyjednávali o zachování daňové úlevy. Koalice se nakonec shodla na nedanění do poloviny průměrné mzdy, která se stanovuje kvůli sociálnímu pojištění. Pro letošek by benefitový limit odpovídal 20 162 korunám. Vláda ve středu schválila nařízení s výměrou pro příští rok. Pokud člověk pracuje pro víc zaměstnavatelů, limit by měl platit u každého zvlášť a neměl by se sčítat.

Z benefitů nad polovinu průměrné mzdy by se platila daň z příjmu. Za příjem by se měly nejspíš považovat i benefity, které se poskytují pro členy rodiny. Týkalo by se to tedy třeba příspěvků na tábor pro děti. Upravit se má i daňová uznatelnost nákladů pro zaměstnavatele.

Příspěvek na stravování by se nedanil do sedmdesáti procent stravného, které se poskytuje na cestu po Česku na pět až dvanáct hodin a letos činí 129 korun. Teď by tak daňová úleva platila do 90 korun. Byla by pro lidi, kteří odpracovali za den aspoň tři hodiny.