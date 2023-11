Pomoc při těžké nemoci či ovdovění. Ohroženým rodinám by stát mohl zaplatit terénní chůvu

Třeba chůva z Nadačního fondu Vrba Erika Salašová pomáhá ve dvou rodinách v Jihomoravském a Pardubickém kraji. „Je to třeba dopoledne, když je rodič v práci. Nebo ve chvíli, kdy si ovdovělý rodič potřebuje odpočinout. O pravidlech to není, spíš je to o empatii,“ popsala.

„Velké plus je, když má pedagogické vzdělání. Měli jsme vrběnku, která pečovala o novorozeně, protože došlo k úmrtí matky u porodu. Tam naší prioritou bylo, aby vrběnka byla vzdělaná ve zdravotnickém oboru,“ ujasnila ředitelka Nadačního fondu Vrba Petra Glosr Cvrkalová.

Terénní chůvy z Nadačního fondu Vrba pomáhají ovdovělým matkám už sedm let, zájem o službu rok od roku roste. Loni měla organizace pětadvacet chův napříč republikou, teď se ale jejich počty kvůli nedostatku financí snižují. I proto vítají debaty o státní podpoře podobné služby.