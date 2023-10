Roste zájem o seniorky na hlídání dětí. Chův „babiček“ je však málo a je obtížné je najít

Její slova potvrzuje i majitelka agentury Babičky na hlídání Hana Jurenová. „Poslední rok výrazně přibylo rodin, které hledají chůvu k velmi malým dětem. To bylo třeba před pěti lety spíše výjimkou. Hodně to odráží změny ve společnosti a ekonomickou situaci rodin,“ vysvětluje Jurenová.

Šestasedmdesátiletá Vlaďka Mlčochová z Prahy hlídá děti už patnáct let. „Hlídám teď čtyři malé děti dvakrát týdně. Dřív jsem hlídala větší, ale přijde mi, že teď rodiče potřebují čím dál víc pomoci s čím dál menšími dětmi,“ říká.

Petr Šigut, který založil web hlidacky.cz, kde můžou rodiče chůvy kontaktovat, potvrzuje, že sehnat chůvu v důchodovém věku je obtížné. Není jich tolik jako třeba studentek, které si hlídáním přivydělávají. Podle Šiguta chůvy ve starším věku vyhledávají hlavně rodiče, kteří se přistěhovali do velkých měst a chybí jim prarodiče, kteří by pomohli s hlídáním.

„Babičky jsou populární, na našem webu je teď aktivních ale jen 613 hlídaček nad 50 let, to je jen šest procent ze všech deseti tisíc hlídaček,“ upozorňuje Šigut. Podle majitelky agentury Jurenové je náročné najít hlavně kvalitní chůvy. „Výběrovým řízením projdou jen ty nejlepší. Je to práce, kterou nemůže dělat kdokoliv,“ vysvětluje.

Paní na hlídání často nejsou dostupné on-line

Pro seniorní chůvy je podle Šiguta často velkou překážkou práce s notebookem nebo chytrým telefonem. „Teď mám třeba jednu babičku, která by moc ráda hlídala, ale ještě si profil nezaložila,“ poukazuje.

Šedesátiletá Daniela z Prahy, která nechtěla zveřejnit své příjmení, to zvládla díky tomu, že touha stát se babičkou byla silnější. „Jsem v předčasném důchodu, moc jsem chtěla dělat babičku. Dětem teď vařím, dělám svačiny, vozím je na kroužky, pomáhám jim s úkoly. Nejlepší jsou malé děti do šesti let, dá se s nimi o čemkoli mluvit,“ říká.