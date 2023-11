Spor o odvolání děkana Ševčíka na VŠE pokračuje, rektor dál čeká na stanovisko

„Měl jsem příslib, že dostanu vyjádření od akademického senátu. A dostal jsem vyjádření, že vyjádření nedostanu. Takže to je všechno, co k tomu dneska můžu říci,“ neskrýval v úterý zklamání Dvořák.

Rektor řekl, že o osobní spor s Ševčíkem nejde, že s návrhem na jeho odvolání souhlasila většina Akademického senátu VŠE. Jako jednu z nepřijatelných věcí, která by podle Dvořáka neměla zaznít z úst děkana, je to, když eurokomisařku Věru Jourovou označil za Joudovou, což Ševčík znovu zlehčoval jako vtip, stejně jako označení premiéra Petra Fialy (ODS) coby hňupa. Podle rektora to není svobodně vyjádřený názor, jak tvrdí Ševčík, ale nepřijatelné znevažování veřejně činné osoby.

Rektor již dříve žádost o odvolání Ševčíka zdůvodňoval také jeho účastí na protivládní demonstraci letos 11. března na pražském Václavském náměstí. U incidentu u Národního muzea, kde se po skončení protestu část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, zasahovala policie. Ševčík tvrdí, že byl na místě proto, že pomáhal zraněnému.