Rozvody mají být rychlejší a ty smírné i levnější, plánuje ministerstvo. Novelou chce také zakázat bití dětí

Novela by měla rozvody urychlit, usnadnit, navíc má ambici podpořit smírná řešení. Při nich mají rozvádějící se páry platit nižší poplatky. V současnosti se po dohodě rozvádějí dvě třetiny manželství. Podle členky ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, advokátky a mediátorky Evy Decroix (ODS) ovšem v současnosti mnoho „motivačních faktorů“ ke smírnému řešení není.

Podle náměstka ministra spravedlnosti Antonína Stanislava by také soudy v budoucnu měly při rozvodech přestat zjišťovat příčiny rozpadu manželství. Podle poslankyně Decroix nemá takové zjišťování praktický přínos. „Stále je to spojeno s hledáním nějaké viny. Klientům se obtížně definují příčiny objektivním způsobem. Když se podaří nastavit, aby hledali společnou řeč, začneme hledat příčiny a je to jako bumerang zpátky,“ řekla.

Spojit by se také mělo řízení o rozvodu a o péči o děti, čímž odpadne potřeba kolizních opatrovníků.