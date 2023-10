Vláda projednala plán přeměny energetiky. Podíl obnovitelných zdrojů má být do konce desetiletí dvojnásobný

Plán pro energetiku a klima připravila vláda s ohledem na předpoklad, že se elektřina stane dominantním zdrojem energie a nahradí fosilní zdroje. Potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033 a do roku 2050 i ropy a zemního plynu. V téže době by měla vzrůst spotřeba elektřiny až o 60 procent. Plán počítá mimo jiné s posilováním jaderných zdrojů, zejména výstavbou nových reaktorů.

„Je to plán, který nám pomůže definovat kroky, které je potřeba v rámci naší energetiky udělat pro to, abychom splnili klimatické a energetické cíle Evropské unie i ty, ke kterým jsme se zavázali,“ charakterizoval dokument ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) dodal, že do roku 2030 počítá vláda s podílem 30 procent obnovitelných zdrojů energie. „Počet obnovitelných zdrojů zdvojnásobujeme z dnešních zhruba 15 procent na 30 a zároveň u tří nejdůležitějších obnovitelných zdrojů – tedy u solární a větrné energetiky a používání tepelných čerpadel – výkon předpokládáme, že se zpětinásobí,“ vyčíslil. Zdůraznil, že cílem je „přejít na moderní, bezpečné obnovitelné zdroje energie“.

Návrh plánu nyní Česko odešle Evropské komisi. Děje se tak ovšem s několikaměsíčním zpožděním, původní termín vypršel už na konci června. Síkela nicméně neočekává, že by kvůli tomu nastaly komplikace. „Podle mně dostupných informací zatím dostali tento materiál pouze od šestnácti členských zemí. Nejsme ani premianty, ale ani lajdáky v tomto procesu,“ míní.

Z velkých ústavů mají být komunitní zařízení

Vládou prošel ještě jeden plán. Podle něj by se do roku 2025 měly velké ústavy sociálních služeb přeměnit v komunitní zařízení. „Chceme humanizovat sociální služby, prostory bývalých zámků a klášterů chceme transformovat na zařížení komunitního charakteru, abychom dokázali zlepšit péči o lidi se zdravotním handicapem,“ shrnul ambici plánu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Služby komunitního charakteru by podle něj v nedaleké budoucnosti mělo poskytovat 40 až 50 nynějších zařízení napříč Českem. Peníze na transformaci jsou vyčleněné v Integrovaném regionální operačním programu.

V Česku bude moci pracovat dalších 20 tisíc lidí ze zahraničí

Vláda schválila i návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který umožní v Česku zaměstnat o dvacet tisíc více kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí než nyní. Přibýt by měli zejména IT specialisté, lékaři, zdravotní sestry, montážní dělníci nebo zedníci.

„Dlouhodobě nám chybí kvalifikovaní, ale i nekvalifikovaní zaměstnanci,“ řekl ministr Síkela. Problém s nedostatkem nekvalifikovaných pracovních sil je podle něj zejména v oblastech, kde čeští občané nemají zájem pracovat.

Podle Marka Vošahlíka z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu budou v důsledku mít vládní programy ekonomické migrace kapacitu okolo 38 500. Bude to ovšem nižší číslo, než před únorem 2022, kdy Rusko rozpoutal novou fázi své války proti Ukrajině. Před invazí podle Vošahlíka činila kapacita programů 55 tisíc žádostí ročně. „Při zahájení invaze došlo k pozastavení kvóty na Ukrajinu a Bělorusko, čímž se kapacita programů reálně smrskla na současných zhruba 13 500 žádostí,“ uvedl. Kromě nynějšího navýšení kývla vláda již dříve na to, že se zvýší kapacita ještě o pět tisíc žádostí ročně z Filipín a Mongolska.

Lidí z Ukrajiny se nynější navýšení kvót týká nejvíce, například v Programu kvalifikovaný zaměstnanec pro ně z celkově schválených 20 tisíc přibude 11 tisíc míst. Kromě občanů Ukrajiny, Filipín nebo Mongolska by mělo do Česka za prací přijít ale také více lidí z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Moldavska nebo Severní Makedonie.

Ke změně přerozdělení daní mezi kraji je vláda neutrální

Ani ano, ani ne neřekla vláda k návrhu Zlínského kraje, který by měl změnit rozpočtové určení daní. „Říkali jsme už na začátku v programovém prohlášení vlády, že současný systém nastavení rozpočtového určení daní pro kraje není optimální, vytváří rozdíly, nespravedlnosti,“ připustil vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL), podle nějž však je potřeba, aby byla na změně parametrů shoda všech krajů.

Zlínské hejtmanství žádá, aby z peněz, které ze státního rozpočtu směřují do krajů, obdržel podíl 5,7 procenta, nikoliv 5,3 procenta, jak je tomu dosud. Nyní Zlínský kraj od státu dostává ročně 8700 korun na občana. Hůře jsou na tom jen Jihomoravský a Moravskoslezský kraj se 7700 korunami.

Ministerstvo financí vyčíslilo dopad navrhované změny rozpočtového určení daní na státní rozpočet na 12 miliard korun v roce 2024 a 13 miliard korun v roce 2025 a samo se ke krajskému návrhu postavilo negativně. Důsledky na rozpočet se nelíbí i některým další resortům.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) zdůraznil, že státní rozpočet v současnosti neumožňuje zvýšit objem peněz určený pro kraje. Systém rozdělování peněz v takovém případě vždy bude pro některé regiony výhodnější než pro jiné.