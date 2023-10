Strany SPOLU debatují o kolektivní kandidátce do eurovoleb. S rozhodnutím se čeká na ODS

O tom, jestli bude chtít jít koalice společně do eurovoleb, chtěl mít premiér a šéf ODS Petr Fiala jasno do konce září. „Ještě potřebujeme nějaký čas, než si budeme všichni v koalici SPOLU definitivně jisti, jakou cestou je správné jít,“ řekl nyní.

S rozhodnutím se podle informací ČT čeká právě na ODS. Strana vidí problém například v tom, že je v jiné evropské frakci než lidovci s TOP 09. „Projekt SPOLU na domácí scéně je cenný, chceme ho udržet. Ale v evropské politice se naše názory liší, volby do Evropského parlamentu mají jiný charakter a jít do nich spolu by naopak mohlo značku SPOLU nenávratně poškodit,“ uvedl europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra.

S tím ale nesouhlasí šéfové ostatních koaličních stran. „Vidím jako velké ohrožení to, kdyby koalice SPOLU nekandidovala ve volbách do Evropského parlamentu. Přinese to jednoznačně složitější situaci. A může to potom znamenat i velké ohrožení toho, že by koalice SPOLU nemusela potom kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny,“ varoval ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Také šéfka sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je pro zachování společného postupu v eurovolbách. „Za mě by bylo lepší značku SPOLU ukazovat i jakékoliv další volbě než jenom ve sněmovní, to znamená pokračovat právě v evropských volbách,“ řekla.