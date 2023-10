Elektřina pro odběratele příští rok možná zdraží, připustil Síkela v Otázkách Václava Moravce

Mimořádné okolnosti Síkela neočekává Podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) budou celkové náklady na podporu obnovitelných zdrojů v příštím roce asi 36 miliard korun. Stát by měl přispět zhruba devět miliard. „Zvětší se tak podíl finančních prostředků, které budou muset platit lidi, aby to nemusel zaplatit stát. O to se jim zvýší cena elektřiny, takže budou platit něco, co rozhodně nikdy platit nechtěli,“ prohlásil Fiala. Fiala nechápe, proč daň z mimořádných zisků, takzvaná windfall tax, bude v příštím roce pokračovat, ale proplácení nákladů spojených s obnovitelnými zdroji energie státem už nikoliv. „Windfall tax necháváte, ale už nic nebudete kompenzovat. Přeci logika celé té věci byla, že vybíráte windfall tax na kompenzaci rodinám, firmám,“ poznamenal směrem k Síkelovi. „My neděláme nic jiného, než že vracíme domácnosti tam, kde to bylo předtím. Že budou platit (…) 599 korun,“ argumentoval Síkela. „Pokud nenastane nějaká mimořádná situace, nebudeme kompenzovat ani poplatky za obnovitelné zdroje, ani regulované části energií. Na druhé straně si musíme uvědomit, že celá ta legislativa je taková, že vláda může v případě mimořádných okolností opět přistoupit ke stabilizaci cen energií,“ dodal. Mimořádné okolnosti ale Síkela neočekává, Česko je dle něj na nadcházející zimu dostatečně připraveno.

Návrat k plošným opatřením dle Hindlse vyloučit nelze Dle bývalého člena Národní rozpočtové rady Richarda Hindlse je také nutno vzít v potaz cenu energií na světových trzích. „To si v tuto chvíli netroufnu predikovat. Víme, co to udělalo loni,“ řekl. „Druhá věc je, (…) že v průběhu roku 2022 jsme museli naskočit do rozjetého vlaku, a udělat nějakou změnu – zastropování, poplatky za obnovitelné zdroje,“ uvedl s tím, že se tak nedá úplně vyloučit, že tyto dva faktory v roce 2024 povedou k podobnému scénáři. „Že se budeme během roku možná muset opět vrátit ke změně v poplatcích za obnovitelné zdroje, nebo se bude muset nějakým způsobem stropovat,“ upozornil Hindls. Politická situace ve světě je dle něj taková, že v tuto chvíli nelze mimořádné okolnosti vyloučit. „Trhy jsou velmi nervózní, podívejte se, co udělalo s plynem oznámení, že v Austrálii hrozí stávky,“ přiznal Síkela. Zopakoval ale, že například znovuzavedení cenových stropů na energie v příštím roce neočekává. „Trhy volatilní budou, ale důležité je, že jsme zabránili tomu, aby volatilita trhů okamžitě dopadala na domácnosti. Volatilita trhů bude rozmělněna nákupní politikou obchodníků, kdy dojde ke změnám až s asi půlročním, někdy až ročním zpožděním,“ je přesvědčen ministr. Dramatickou eskalaci samozřejmě nelze vyloučit, ale úkolem vlády je zabránit tomu, že volatilita dopadne na spotřebitele, doplnil Síkela.

Úrokové sazby „My se neustále bavíme o cenách energií – špatná věc. Bavíme se o rozpočtovém deficitu – špatná věc. Ale v tuhle chvíli podle mého názoru do popředí vystupuje nízký výkon ekonomiky,“ upozornil Hindls. Ekonomiku je podle něj třeba nastartovat, k tomu by mohlo pomoci mírné snížení úrokových sazeb. V tuto chvíli je podle něj téměř jisté, že výkon ekonomiky ve třetím čtvrtletí opět neporoste. Síkela by byl zastáncem snižování úrokových sazeb jen za předpokladu, že by stimulace poptávky nevedla ke zvýšení inflace. „Já myslím, že Česká národní banka mohla s těmi sazbami v minulosti pracovat lépe, to znamená být flexibilnější, pružnější. Dnes jsme tak možná mohli být pod sedmi procenty,“ soudí Fiala. „Pro růst české ekonomiky samozřejmě nižší sazby by byly lepší, ale to je odpovědnost České národní banky,“ poznamenal.

Nákup Net4Gas Vláda ve středu také rozhodla, že státní společnost ČEPS koupí firmu Net4Gas Holdings, která v Česku provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic. Za zadluženou společnost zaplatí maximálně pět miliard korun, konečná suma však bude záviset na hospodaření podniku a splnění nastavených ekonomických parametrů. Nákup ještě budou posuzovat regulační orgány. Podle Síkely stát koupil strategicky důležitou firmu s velmi dobrou ekonomickou i bezpečnostní perspektivou. „Za společnost Net4Gas není náhrada, jestliže chceme do České republiky dovážet plyn a zajistit energetickou bezpečnost naší země. To je důvod, proč jsme se k této transakci rozhodli,“ řekl ministr. „Mně to trochu připadá, jestli už stát netrénuje na nákup ČEZu,“ prohlásil Hindls. „Otázka je, kdy se tak má stát. Ale asi ta debata na stole je,“ míní. „Samozřejmě se říká, že nejhorší vlastník je stát, ale myslím, že v oblasti klíčových infrastruktur je dost nástrojů, aby stát s nimi hospodařil,“ doplnil Hindls.

