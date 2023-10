Parlament plánuje škrty ve svém provozu, nabízí se omezení zahraničních cest

Senátoři mají zvážit své cesty, apeluje Drahoš

K iniciativě se vyjádřil i místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO). „Není to o tom, že by se nemělo cestovat vůbec nikam, ale když někde vidím množství lidí v různých delegacích a když vidím, co se tam projednává, případně projednalo, bych v tomto byl více přes čísla,“ řekl Havlíček. „Díval bych se to, co nakonec z toho vyplynulo, co se změnilo a tak dále,“ doplnil.

Vedení Poslanecké sněmovny také požaduje, aby v jednom roce do stejné destinace nejezdili zástupci více výborů, ale vždy jen jednoho. A cesty chce víc koordinovat se Senátem.

„My máme každý rok apel na senátory, výbory, komise, aby zvažovali cesty, ale ty detaily budou skutečně řešeny až koncem roku. Můj odhad jako člověka, který to má v Parlamentu na starosti je, že bychom měli ušetřit dva až tři miliony,“ míní místopředseda senátu Jiří Drahoš, který je členem senátorského klubu STAN.

I v příštím roce by měla mít horní komora na zahraniční cesty kolem 13 milionů korun. Suma se v posledních letech nemění. A třeba letos mají za sebou 53 cest a zatím vyčerpali necelou polovinu rozpočtu. Ne vždy totiž senátoři rozpočet vyčerpají celý.