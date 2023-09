Diskriminace Romů je stále problém, soudí Rada Evropy o Česku. Kvituje památník v Letech

Za „přetrvávající problém“ považuje diskriminaci romských dětí a jejich časté umísťování do speciálních škol namísto běžných. „Dobré příklady inkluzivního vzdělávání“, které fungují na některých českých školách, by se měly dál šířit, vyzvala Mijatovičová.

Úspěch strategie k prosazení rovnosti Romů závisí na politické prioritě, která je jí dána, na financování, koordinaci a konkrétních aktivitách, uvádí komisařka. Za zásadní pokrok považuje zavedení mechanismu odškodnění pro oběti nucené sterilizace z řad romských žen. Poukazuje ale na to, že prokazování podstoupení lékařského zákroku neúměrně zatěžuje oběti a důkazní břemeno by nemělo být na jejich straně.

„České úřady a čeští občané vyvinuli v reakci na příchod ukrajinských uprchlíků mimořádné úsilí. Znepokojivé je však zacházení s ukrajinskými Romy, kteří od začátku války uprchli do České republiky,“ uvádí dále zpráva a odkazuje na „důvěryhodné informace o neoprávněném rozdílném zacházení s ukrajinskými Romy při poskytování pomoci a registraci“.

Pro naplnění práv osob se zdravotním postižením na nezávislý život ve společnosti by měla být institucionální péče nahrazena komunitní péčí, upozorňuje komisařka. Pokračující investice do výstavby a rekonstrukce ústavů jsou v rozporu s takovým směřováním a měly by být zastaveny, dodává.

Vyzdvihuje dobře fungující komunitní služby, které ale podle ní pramení z osobních iniciativ, a nikoliv ze systémových změn, které by byly žádoucí. Rozvoj systému brzdí i schvalování rozpočtů pro jednotlivé roky, což neumožňuje dlouhodobé strategické plánování. Mezery jsou podle zprávy též v přístupu lidí s handicapem k právní ochraně.

Změňte definici znásilnění, vyzývá komisařka

Zpráva Rady Evropy chválí postoj české vlády a její souhlas s pokračováním procesu ratifikace takzvané Istanbulské úmluvy, která odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií.

Česko úmluvu podepsalo v roce 2016. K tomu, aby začala platit, ji musí ratifikovat Poslanecká sněmovna a Senát a podepsat prezident. Mijatovičová uvedla, že čeští poslanci by se měli „vyvarovat nepravdivých tvrzení o obsahu a roli úmluvy“. Dodává také, že české „úřady by měly pokročit ve svém záměru změnit definici znásilnění v trestním zákoníku“.