Babí léto ponechá teploty nad dvaceti stupni, ochladí se až koncem týdne

V dalších dnech bude ještě tepleji. Již noc na úterý by měla být teplejší než ta předchozí, zejména v Čechách, kde budou minima většinou již nad deseti stupni. Přes den bude 19 až 23 stupňů, při déletrvajícím slunečním svitu i 25 stupňů. Mezi 21 a 25 stupni se zastaví ukazatele teploměrů ve středu i ve svatováclavský čtvrtek.

Až do čtvrtka by mělo vydržet počasí nejen teplé, ale také suché – nanejvýš by mohlo při nízké oblačnosti mrholit. V pátek by ale měly od západu přijít přeháňky nebo déšť, ojediněle i bouřky, pršet bude ještě v noci na sobotu a zpočátku během soboty. Následně se poněkud ochladí, víkendová maxima by mohla být kolem 20 stupňů nebo mírně pod nimi.