Na výjezdu z Prahy u Šeberova začala stavba protihlukové stěny. Řidiči musejí počítat s dopravním omezením

O protihlukovou stěnu podle starostky Prahy-Šeberova Petry Venturové (Pro lepší obec) městská část žádala už v roce 2005. „My jsme se neshodli, protože oni nyní realizují třímetrovou a my jsme přesvědčeni, že nebude stačit. Ochráníme bezprostřední okolí domů, ale hluk se přenese přes domy a dopadne nám do druhé části Šeberova,“ řekla.

Stavba protihlukové stěny se týká úseku Brněnské ulice ve směru z centra, a to od nájezdové rampy z ulic Chilská, Na Jelenách a K Hrnčířům před benzinovou stanicí Benzina/Orlen.

Do konce října to částečně omezí provoz na dálnici. Od 19. září do 28. října bude možné jezdit zúženými třemi jízdními pruhy, protože silničáři zaberou pouze odstavný a část pravého jízdního pruhu. „Nechali jsme tři jízdní pruhy ven z Prahy tak, abychom zachovali kapacitu dálnice, nicméně je zde snížená rychlost na osmdesát kilometrů v hodině vzhledem ke stavbě,“ vysvětlil Rýdl.

V další fázi výstavby budou moci řidiči nejprve od 7. do 8. října a následně od 14. do 15. října jezdit pouze dvěma pruhy. Silničáři zaberou odstavný a celý pravý pruh. Stejné opatření bude platit 28. a 29. října, kdy budou dělníci demontovat staveniště. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu pražského magistrátu opravujeme.to.

Na novou protihlukovou stěnu čekají u Brna

Na novou protihlukovou stěnu čekají i v Brně-Bosonohách u 190. kilometru dálnice D1. V poledne tam štáb České televize naměřil pomocí aplikace hluk sedmdesát decibelů. Podle tamního starosty Martina Černého (KDU-ČSL) je to vysoká hodnota. Nová stěna by měla lemovat dálnici za pár let, stavět by se měla v rámci rozšiřování dálnice D1 v roce 2027. Ta stávající je stará dvacet let a podle starosty už plně neslouží.

„Lidé si už tak trochu zvykli. Ale ten hluk tady je, přestože stará stěna plní svou funkci. Proto je důležité soustředit se na to, aby nová protihluková stěna byla lepší,“ popsal.