U Klimkovic vysazují zeleň pro odhlučnění dálnice, protihlukovou stěnu ŘSD slibuje do roku 2025

„Jsme v lokalitě, kde byl překročen zákonný limit hluku. Tato investice by ho měla snížit o sedm až deset procent, možná že i víc. Je to ubohé suplování státu, který sice postaví dálnici, ale nemyslí při investici na zalesňování a snižování hluku,“ kritizuje starosta Klimkovic Jaroslav Varga. Vadí mu, že dotčené obce nejsou přizvány na jednání mezi hygienickou stanicí a ŘSD. O informace musejí žádat prostřednictvím zákona.

Do roku 2025 stěna bude, dušuje se ŘSD

„My jsme dálnici postavili přesně podle projektu a ten obsahoval propočítaný model zatížení a z toho vyplývající hlučnost. Přesně tak jsme dálnici a protihlukové stěny, které tam jsou, postavili,“ hájí ŘSD jeho mluvčí Jan Rýdl. Přiznává ale, že v některých bodech dálnice byly dle měření hygieniků z roku 2017 limity překročeny.

„Na základě toho jsme přišli s projektem, jak doplnit protihluková opatření. Ze strany krajské hygienické stanice jsme obdrželi podmínku, že to musí být do roku 2025. To bohatě zvládneme,“ uvádí Rýdl. Za zpožděním je podle něj zdlouhavá legislativa a povolovací proces, samotná stavba protihlukové stěny by měla být jednoduchá.

Klimkovice a okolní obce se svojí iniciativou snaží docílit toho, aby stát stavěl protihlukové stěny automaticky a myslel na dotčené obce. Rýdl se dušuje, že tomu tak je. Jako příklad uvádí například dálnici D35 u Pardubic nebo D11 na Jaroměř.