Na Pardubicku si stěžují na hluk z dálnice a chtějí nová měření. Podle ŘSD jsou limity v pořádku

Dálnice u Čeperky stojí už několik let, provoz tady ale rychle roste až teď s přibývajícími kilometry D35 ve směru na Vysoké Mýto. „Co se napojila ta část na Časy, tak se to zvýšilo hodně, je to daleko horší. Byl tady větší klid, než to napojili,“ popsali František a Táňa Chaloupkovi, kteří v Čeperce bydlí.

Na žádost obce proto Ředitelství silnic a dálnic měřilo množství hluku, limity ale podle nich v Čeperce nepřekračuje. Obec ale s výsledky nesouhlasí. „Vím, že v té době byla plná uzavírka jednoho pruhu na D35 kolem nás a byla snížená rychlost na osmdesát,“ poznamenala starostka Čeperky Kristina Vosáhlová (nestr.).

„Pro vyvrácení pochybností ŘSD určitě uskuteční v nejbližších dnech další měření hluku,“ přislíbil mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Obec si mezitím na svoje náklady zadala měření u soukromé firmy.