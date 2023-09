Původní návrh normy Euro 7 platit nebude, tvrdí Kupka. Označil jej za nerealistický

Kupka už dříve v pondělí informoval, že návrh Euro 7 v současné kompromisní podobě zřejmě nebude znamenat zpřísnění emisních limitů pro osobní i nákladní auta proti stávající normě Euro 6. Stále je prý nutné zajistit limity termínů pro přijetí souvisejících předpisů v rámci Evropské unie. Podle Kupky má o návrhu jednat Rada ministrů EU odpovědných za konkurenceschopnost příští pondělí 25. září.

„Měli bychom dosáhnout toho, že norma bude mnohem realističtější. Hrozilo, že by ta nerealistická podoba normy měla ve výsledku kontraproduktivní efekt – že by životnímu prostředí nejen nepomohla, ale ubližovala mu. Například v okamžiku, kdy by se zpomalila obnova vozového parku tam, kde třeba průměrné stáří vozidel je podobné jako v České republice,“ řekl Kupka.

Podle ministra by zavedení normy v původní verzi mohlo skutečně znamenat to, čeho se obává automobilový trh – tedy ochromení českých automobilek či zastavení trhu z auty. „To je reálná obava, je podložená výpočty toho, co by to znamenalo z hlediska prodražení zejména těch nejmenších modelů,“ poznamenal s tím, že automobilky by mohly přestat s výrobou těchto modelů, které jsou nezastupitelné z hlediska možností mobility velké části obyvatel Evropské unie. „Nám jde o to, aby ta norma byla realistická, aby negativní dopady nepřevýšily ty pozitivní,“ doplnil.

„Bez debaty s průmyslem“

A právě o to se podle Kupky nyní zasazuje skupina osmi velkých států, mezi nimiž je například Francie, Itálie nebo Polsko. Ministr připomněl, že tento klub zemí iniciovalo a organizuje Česko. Kompromisní návrh nyní podle něj směřuje k tomu, že by se norma změnit měla. „Dokonce bych řekl, že s ohledem na to, že v tuto chvíli držíme blokační menšinu, dokonce je to skoro spíš už většina, tak ta původní norma Euro 7 platit nebude,“ přislíbil.

Také podle Knotka návrh Evropské komise nebyl reálný. Ocenil že Česko je součástí klubu, který „rebeluje, respektive má na to svůj názor“. Podotkl, že Evropský parlament je ve věci velmi rozdělený. Potíž spatřuje v tom, že když norma Euro 7 vznikala, neproběhla debata s průmyslem. „Už jenom to, že norma Euro 7 měla platit od roku 2025. Ale aby automobilky splnily limity, další podmínky, tak na to potřebují minimálně tři roky. Takže toto bylo nereálné,“ upozornil.