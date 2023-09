Jak zjistím, kolik dlužím? Pomohou rejstříky, může být ale nutné kontaktovat i jednotlivé úřady či instituce

Po jednom musí lidé oslovit i instituce a společnosti mimo státní správu. Některé neuhrazené částky mohou nalézt také v rejstříku Solus. „Je to často mravenčí práce, člověk si musí vzpomenout, kde si třeba půjčil peníze,“ dodala koordinátorka.

Nesplacené částky státním institucím pomáhá lidem dohledat třeba stránka Nedlužím státu. Po vyplnění dotazníku se uživateli zobrazí seznam institucí, u kterých může mít dluh. Jednotlivé úřady ale už musí zkontaktovat sám a někdy za dotaz i zaplatit. „Pokud mám třeba za rychlou jízdu nějakou pokutu, kterou by mohla vymáhat celní správa, tak za správní poplatek sto korun si mohu podat žádost on-line,“ popsala Bořkovcová.

Informace o exekucích je možné zjistit třeba na pobočkách České pošty se službou Czech Point. Za padesát korun za stránku dostane žadatel výpis z Centrální evidence exekucí. „Je potřeba si uvědomit, že někdo může mít těch exekucí více. Na jeden list se vejdou tři až čtyři, takže pak ta částka logicky stoupá,“ řekl zástupce České pošty Praha 3 Roman Kořínek.

Minulý měsíc na pobočce pošty v Praze 3 požádalo o výpis exekucí zhruba čtyřicet lidí. Pro získání dat stačí znát jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo.

Dlužníkům pomáhá i Milostivé léto. Přes 140 tisíc živnostníků a 30 tisíc firem využilo do této chvíle možnosti zbavit se části dluhů na odvodech. Milostivé léto jim to umožňuje až do konce listopadu. Pokud uhradí nezaplacené pojistné, úřad jim odpustí penále i další náklady. Celkově toho u České správy sociálního zabezpečení může využít kolem 400 tisíc lidí a společností. Vlastní akce pak mají například i Finanční nebo Celní správa. Kampaň na oddlužení začala předloni, letošní kolo je už třetí.