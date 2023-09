Hnutí ANO podalo k Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o střetu zájmů

Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky bude podle novely od příštího roku přísnější, podobně jako přijímání dotací a pobídek. Média například nebudou moci politici převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností budou hrozit vyšší pokuty.

Protiústavní přílepek, zní z ANO

„Koalice přijetím toho zákona porušila snad všechno, co porušit mohla. Když to řeknu jednoduše, tak protiústavním způsobem prosadili protiústavní přílepek, který je v rozporu s ústavou, ale i s Listinou základních práv a svobod, a to hned ve dvou bodech,“ poznamenala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Podle místopředsedy hnutí a šéfa sněmovního ústavně právního výboru Radka Vondráčka je jediným důvodem, proč Michálek s návrhem přišel a koalice jej podpořila, pirátská posedlost Babišem a snaha mít v koalici hlavně klid. „Kvůli tomu jsou schopni ohnout základní demokratické principy jako právo vlastnit majetek a právo být volen. Teď tím zákonem de facto zakázali účast v politice jedné konkrétní skupině lidí a my se můžeme ptát, jakou skupinu občanů si vyberou příště,“ poznamenal.

„Andrej Babiš už v potenciálním konfliktu s tímto paskvilem není, ale my se na Ústavní soud samozřejmě obrátit musíme. Toto není o Andreji Babišovi, ale o demokratických principech,“ dodal Vondráček.