Projev von der Leyenové by byl dobrý před pěti lety, soudí Bžoch. Lipavský má řeč za bilanční

„Dnes se už těžko může něco velmi konkrétního navrhovat, co by mělo šanci projít legislativním procesem,“ podotknul k projevu bývalý eurokomisař a bývalý místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Jako silné body projevu vytyčil jak otázku umělé inteligence, tak otázku pracovníků.

Vedoucí Zastoupení Evropské komise v Česku Monika Ladmanová připomněla, že projev předsedkyně EK byl posledním před evropskými volbami. „To, co oznamovala ve svém projevu, nebyly nové bombastické výzvy, je to poslední rok jejího mandátu, bude se snažit dokončovat práci, kterou začala spolu s členskými státy a s Evropským parlamentem.“

Rozšíření sedmadvacítky

Součástí debaty byla i otázka možného rozšíření členů EU, do unijní sedmadvacítky se snaží dostat například Ruskem napadená Ukrajina. Podle Bžocha není možné dát Kyjevu slib a vytyčit konkrétní „pracovní“ datum.

„Chápu, že to (stanovení data) pro Ukrajinu může být jakýsi signál toho, že o ni opravdu v Evropské unii stojíme, že ty dveře jsou otevřené. Na druhou stranu mi to přijde velmi nefér vůči těm státům, které jsou před branami EU dvacet let, jako například Albánie,“ podotkl poslanec. Je prý nutné udělat vše pro to, aby Ukrajina mohla dělat příslušné reformy a aby v nich postupovala rychleji.

„Se vstupem Ukrajiny budou muset souhlasit všechny členské státy, Ukrajina musí splnit všechny požadavky a musí být schopná upravit, jakým způsobem funguje,“ uvedl Lipavský s odkazem třeba na potírání korupce. „Přál bych si, aby Ukrajina zahájila přístupové rozhovory co nejdříve. Kdy jindy než v této výjimečné situaci se může Ukrajina vnitřně proměnit,“ dodal.