Armáda usiluje o pořízení stíhaček F-35, vláda o tom rozhodne na začátku října

Armáda tento týden odtajnila část svého doporučení, proč chce americké stroje získat. Jde o technologickou převahu, efekt odstrašení a dalších čtyřicet let služby. Ani nejnovější gripeny by podle letectva tak dlouho nestačily.

Aleš Svoboda je pilotem gripenu, který ve Spojených státech létal s F-35 na simulátoru. Potkal se s nimi i na cvičeních, naposledy v Norsku. „Jste v situaci, že v okamžiku, kdy o protivníkovi víte už skoro všechno, tak on ještě ani neví, že tam vůbec jste,“ popisuje výhody nového stroje.

„U čtvrté generace letounů musíte mít naplánované letouny, které budou ničit protivzdušnou obranu, vybojovávat vzdušnou nadvládu a působit proti pozemním cílům. Letoun páté generace je schopen všechny tyto úkoly splnit,“ dodal Tomaňa.

Gripeny versus F-35

„Chceme provozovat gripeny až do konce jejich technické životnosti. Bude souběh tedy těchto dvou platforem s cílem dosáhnout plných operačních schopností v roce 2035,“ nastínil člen vyjednávacího týmu pro nákup F-35 Jaroslav Míka.

Armáda chce dvě letky, celkem 24 strojů v nejnovější verzi. Hodnota desetiletého kontraktu nemá překročit 123 miliard, z toho letadla stojí asi polovinu, zbytek výcvik, simulátory, servis a munice.

„Musíme se snažit vždycky bojovat tak, abychom měli technologickou výhodu nad protivníky, a to je také jeden z důvodů, proč jít do letounů páté generace, protože to bude šetřit životy,“ hájil nákup náčelník generálního štábu Karel Řehka.