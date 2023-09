V Česku je letos nejvíce případů spály za posledních třináct let

Případů začalo přibývat už loni v prosinci, potvrzuje Jitka Částková z Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ. „K nárůstu spály začalo docházet před koncem roku 2022.“ Spálu v posledním měsíci loňského roku prodělalo 439 lidí.

Od té doby počty až do června narůstaly. „Maximum hlášených případů bylo zaznamenáno v březnu 2023,“ říká Částková. Právě v tomto měsíci nemoc prodělalo celkem 973 lidí. Situace se začala uklidňovat až během léta.

Celkově v letošním roce prodělalo spálu 5335 pacientů, ve stejném období v roce 2022 to přitom bylo jen 337 případů. Celkově je tak letošní rok nejsilnější za posledních třináct let.

Důvodem je konec proticovidových opatření

Podle odborníků je důvodem zvýšeného počtu nakažených rozvolnění proticovidových opatření. Během nich se totiž lidé nestřetávali s běžnými respiračními viry a bakteriemi. „Populace se s nimi nesetkávala, a proto po rozvolnění začalo docházet k promořování,“ vysvětluje důvody Milan Trojánek, přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol. Jeho slova potvrzuje i primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka Hana Roháčová. „Po návratu k běžnému režimu se počet nákaz nejen u spály zvýšil, protože jedinci se opět setkávali s infekcemi.“

Odborníci také zvažují, jestli nedošlo ke změnám na úrovni původce nemoci, tedy u streptokoka. To by mohlo znamenat například to, že je více nakažlivý. „Zatím ale jednoznačné opravdu zásadní změny například v produkci faktorů virulence prokázány nebyly,“ potvrzuje Trojánek.