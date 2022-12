Imunita zřejmě není po minulých letech tak trénovaná, míní epidemiolog Smejkal

„V našich ordinacích to vypadá velmi závažně, protože dětí přibylo najednou velké množství. Během dvou týdnů jich přibylo víc, než jsme byli zvyklí. Nejčastěji jsou to děti do dvou let. Co je také závažné, tak se prodloužila doba léčby,“ poznamenal Hrdlička z Oblastní nemocnici Kolín.

„Situace s RS virózami se opakuje z loňského roku, kdy jsme celosvětově zaznamenali kompenzační epidemii. Průběhy tehdy byly i závažnější. Narušili jsme ekologii RS virů a jejich vlny, které se opakovaly po třech letech. Nyní se koncentrují do doby, kdy je tady generace dětí, která je vůči nim citlivá,“ komentoval aktuální situaci Prymula.

Podle Hrdličky, který působí také jako místopředseda České pediatrické společnosti, jsou vůči RS virům nejzranitelnější děti do dvou let. Problémy mohou mít i další děti v předškolním věku, ale jejich odolnost je lepší.

Helena Jiřincová ze Státního zdravotního ústavu si myslí, že bude postupně opadat výskyt RS viru a nastoupí epidemie chřipky, kterou na epidemiologických datech pozoruje se svými kolegy již dva až tři týdny. Před vyhlášením případného varování ale čekají na větší vzorek dat.