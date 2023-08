Uchazeči budou mít u zkoušek na střední školy dva pokusy i při třech přihláškách, uvádí ministerstvo

„Z pohledu uchazečů je nejdůležitější to, že budou podávat ne dvě, ale tři přihlášky. Pro všechny uchazeče zůstane to, že mají dva pokusy o složení jednotné přijímací zkoušky,“ uvedl Bek.

Návrhy novely zákona a vyhlášky, která upravuje přihlašování na střední školy, připravil resort. Materiál si podle ministra plánují osvojit poslanci a předložit ho jako poslanecký návrh. Cílem tohoto postupu je podle Beka to, aby dokument rychle schválila dolní komora. Shoda o potřebnosti změn je napříč politickými stranami, doplnil. Návrh by podle ministra měl být ve sněmovně schvalovaný v listopadu.

V prvním roce elektronického přihlašování chce zároveň resort zachovat možnost se hlásit papírovou přihláškou. Upraví se ale termín podávání přihlášek. Uchazeči by je nově měli podávat do 20. února. Důvodem je podle Mareše to, že je listinné přihlášky potřeba propsat do elektronického systému. Aktuálně uchazeč podává přihlášku do denní formy středoškolského vzdělávání řediteli střední školy do 1. března.

V současnosti mohou školáci podávat v prvním kole přijímacích zkoušek dvě přihlášky papírovou formou. Po přijímacích zkouškách a rozhodnutí o přijetí následuje podávání zápisových lístků, které děti nebo jejich rodiče nosí do vybrané střední školy. Po oznámení výsledků prvního kola přijímacího řízení se mohou neúspěšní uchazeči odvolávat a hlásit se do dalších kol přijímacích zkoušek.

Nově bude připravovaný systém nabízet dva pokusy pro konání jednotné přijímací zkoušky i těm, kteří se hlásí na jeden maturitní obor, informoval Krejčí. Dosud mohli tito žáci přijít pouze na jeden termín zkoušky. Podle nových pravidel by žák, který podá přihlášku na jeden maturitní obor, mohl skládat zkoušky dvakrát, tedy stejně jako jeho vrstevníci, kteří se hlásí na dva a více středoškolských oborů s maturitou.

Jsme schopni do konce roku systém připravit, zní z Cermatu

Cermat je schopný do konce roku připravit systém pro digitalizaci přihlašování na střední školy, připojil dále šéf instituce Krejčí. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání na dodavatele programu v polovině července vypsalo veřejnou zakázku. V tendru podaly firmy šest nabídek, vítěz se nyní podle Krejčího vybírá.

„Systém připravíme bez ohledu na to, jak dopadne zakázka. Buď tedy zakázka dopadne dobře, tak to (systém) bude realizovat dodavatel a do konce roku podle smlouvy by měl takový systém vytvořit. V případě, že se v příštích třeba třech či čtyřech týdnech ukáže, že není pravděpodobné, aby zakázka prošla standardním způsobem, tak se o to postaráme jinak. Do konce roku tedy systém spustíme i bez veřejné zakázky,“ řekl Krejčí.

Při vyhlášení soutěže v červenci Cermat odhadoval, že by vytvoření a provoz nového programu měly stát dvanáct milionů korun s DPH.

Podle Mareše se při přijetí návrhu novely zákona a vyhlášky změní rovněž podmínky pro druhé kolo přijímacích zkoušek. „V novém modelu bude druhé kolo na základě stejných vstupních údajů jako první kolo,“ informoval. Třetí a další kola přijímacího řízení budou organizovat školy. Zároveň návrh podle něj nabízí možnost, aby školy neměly povinnost při přijímání nových studentů zohlednit jejich výsledky z předchozího vzdělávání.

Digitalizovaná forma přihlašování k přijímacím zkouškám na střední školy by mohla fungovat od roku 2024. Bek si to vzal za cíl při svém květnovém nástupu do funkce. Zda se to povede, záleží zejména na změně legislativy.