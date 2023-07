Ministerstvo navrhne, aby mohli žáci elektronicky podávat tři přihlášky na střední školy

„Počítá se s tím, že uchazeči budou mít možnost podat až tři přihlášky, na kterých budou prioritizovat volbu školy nebo oborů, a budou moci podávat přihlášku elektronicky. Počet přihlášek byl stanoven tak, aby se zvýšilo procento uchazečů přijatých již po prvním kole přijímacího řízení a zároveň školy zvládly navýšení počtu přihlášek z hlediska personálních a prostorových kapacit,“ uvedla Lednová.

Digitalizovaná forma přijímacího řízení na střední školy by mohla fungovat od roku 2024. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) si digitalizaci přijímacího řízení na střední školy vzal za cíl při svém květnovém nástupu do funkce. Současný systém, který podle něj patří do minulého století, označil za neudržitelný, protože způsoboval zbytečnou paniku dětí i rodičů a neúměrně zatěžoval i školy.