Pokles nákladů se promítne do cen potravin, věří Fiala. Se zástupci oboru bude jednat

Fiala poznamenal, že ceny potravin netěší nikoho v Česku – a i proto se sejde se zástupci potravinářského sektoru. Poukázal na to, že řada firem měla loni výrazně lepší hospodářský výsledek než v předchozích letech a upozornil, že některé podniky si loni stěžovaly na vysoké vstupní náklady.

„Věřím, že když náklady opět klesají, tak se to projeví na poklesu cen potravin a že to občané pocítí,“ řekl. Ke zlevnění domácí produkce potravin podle něj přispěje i to, když potravináři a zemědělci loňské mimořádné zisky znovu investují.

Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala by vláda měla jednat i s obchodními řetězci, kteří prvovýrobcům jako dodavatelům diktují ceny. „Jejich filozofie je co nejlevněji koupit o nejdráže prodat,“ řekl. Upozornil, že to může vést i k vytlačování producentů z trhu v době, kdy dlouhodobě klesají stavy například v chovech prasat nebo z české krajiny mizí ovocné sady.