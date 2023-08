Kabinet připravuje zákon, který pomůže zabavit peníze nejasného původu

Podle policejních statistik míří každoročně zhruba šest miliard korun nejasného původu z Východu přes české účty dále na Západ.

„Je to zásadní problém, protože Česko v současnosti slouží jako země, která je ideální pro praní špinavých peněz, protože má nedůslednou legislativu,“ podotýká právník a ředitel Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Kabinet ve středu schválil, že bude problematiku průtokových účtů řešit takzvanou trestní variantou. „Trestní varianta by se vedla u trestního soudu, kde by nebyla vyslovována vina, ale byl by pouze trest propadnutí majetku,“ vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS).

Dnes může policie peníze zmrazit, ale pokud neprokáže, že pocházejí z trestní činnosti, musí je znovu uvolnit. „Bude možné otočit důkazní břemeno a říci: ,Vážený majiteli těchto peněz, prokaž nám, jak jsi k nim přišel,‘“ dodává Karlický.