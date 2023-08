Kraje by podle návrhu ministerstva měly navýšit kapacity gymnázií a lyceí

Kraje by měly kapacity rozšířit podle návrhu ministerstva školství do roku 2027. Na cestách po regionech to probíral náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS).

„Diskuze s kraji jde zejména směrem k posilování té lycejní sítě, což je obor všeobecného vzdělání, lépe laděný studijně nevyhraněným dětem,“ ujasnil. Návrh resortu školství by měla vláda projednat na podzim.